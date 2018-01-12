Kanal İstanbul için beş alternatif güzergah var

Bakan Arslan, TRT Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kanal İstanbul’un güzergahına ilişkin soru üzerine Arslan, söz konusu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından çok önemsendiğini, bu bilinçle bütün kurum ve kuruluşlarıyla yürüttükleri çalışmaları son aşamaya getirdiklerini söyledi. Arslan, projeyle ilgili beş alternatif üzerinde çalıştıklarını anımsatarak, güzergahı açıklayabilecek hale geldiklerini bildirdi. Kanal İstanbul Projesi’nin yapılacağı güzergahı teke düşürmek için son birkaç gündür yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Arslan, “Birkaç gün içinde bu çalışmayı bitirip kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.