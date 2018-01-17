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Kanal İstanbul'u hazmedemediler: Engelleyeceğiz

Kanal İstanbul Projesi'ni engellemek isteyen CHP, projeyi Meclis gündemine taşınmasını istedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:37
Kanal İstanbul'u hazmedemediler: Engelleyeceğiz

Yıllardır merakla beklenen Kanal İstanbul projesinin güzergahı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çılgın Proje" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un güzergahının açıklanmasından sonra CHP'den ilk tepki yükseldi.

"ENGELLENMELİDİR"

Projeyi Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, projenin engellenmesini istedi.

45 KM'LİK GÜZERGÂH

Projenin yaklaşık 45 kilometre olacağını belirten Bakan Ahmet Arslan,"Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul için en uygun güzergâh olarak seçilmiştir." diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 12:37
  1. Ulaştırma
  2. Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
  3. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi
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