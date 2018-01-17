Kanal İstanbul ekonomiye can katar

BURAK BATTAL / İSTANBUL Projenin Türkiye ekonomisi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten uzmanlar, Kanal İstanbul Projesi’nin Türkiye’ye sadece ekonomik anlamda değil, vizyon değişikliği anlamında da büyük katkılar sağlayacağını ifade ettiler.

BİRÇOK ANLAM İFADE EDİYOR

Ekonomi Yazarı İslâm Memiş, Kanal İstanbul Projesi’nin Türkiye’ye sadece ekonomik anlamda değil, vizyon değişikliğine de büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Kanal İstanbul Projesinin, güzergâhı üzerinde yer alan ilçelerde ev, arsa ya da tarlası olan vatandaşlara olumlu anlamda katkı sağladığına vurgu yapan Memiş, “2011 yılında orada arsaların metrekareleri örnek veriyorum 5 lirayken, dünkü açıklamadan sonra bu rakamların 450 lira seviyesine kadar yükseldiğini gözlemledik. Özellikle bugün biz Şişli ile Arnavutköy’deki arsa fiyatlarını mukayese ettiğimiz zaman, Şişli’de arsaların metrekareleri 2000 liraya kadar yükselmişken, bugün Arnavutköy’de arsaların metrekare fiyatlarının 450 lira bandında olduğu düşünüldüğünde, gelecek yıllarda önemli miktarlarda artış olacağını tahmin ediyoruz. Hatta iki yıl içerisinde tarlaların metre kare fiyatlarının 1000 lirayı görmesini bekliyorum. Ayrıca Kanal İstanbul Projesi’nin en önemli özelliğinin, oradaki gemi geçişlerinin, Türkiye ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamasını bekliyoruz, zaten çalışmalar bu yönde... Bu çalışmaların tamamlanması için de Türkiye’deki siyasi istikrarın devam etmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ünsal Ban ise, Türkiye’nin son yıllarda prestij projelere imza attığına dikkat çekerek, büyük projelerin ekonomik anlamda olduğu gibi, Türkiye’nin uluslararası saygınlığı noktasında da büyük önem taşıdığını vurguladı. Ban, Türkiye’nin jeopolitik konumuna dikkat çekerek, “Ülkemiz, lojistik ve coğrafi anlamda bakıldığında bir köprü vaziyetinde olmasına rağmen lojistik anlamında bugüne kadar çok geride kaldı. Bu anlamda Kanal İstanbul Projesi’nin Türkiye’yi lojistik bir üs haline getirebilecek bir proje olduğunu düşünüyorum” dedi.

3. Havalimanı ile aynı güzergahta olmasının yanı sıra, deniz taşımacılığı ve istihdamın artışına da katkı sağlamasını beklediğini belirten Prof. Dr. Ünsal Ban, Kanal İstanbul Projesi’nin Türkiye ekonomisine büyük katkılarının olacağını kaydetti.