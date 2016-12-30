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Kanal D'nin dizisi hakkında FETÖ iddiası

Rus Büyükelçi Karlov suikastını hatırlatan dizi sahnelerinin ardından 'FETÖ’cü senaristler' tartışması başladı. ‘Vatanım Sensin’ ve ‘İçerde’ dizilerini FETÖ’cü senaristlerin yazdığı iddia edildi.

Kanal D'nin dizisi hakkında FETÖ iddiası
Eklenme: 30 Aralık 2016, 18:21
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Sabah gazetesine konuşan Salih Tuna, “Vatanım Sensin’ ve ‘İçerde’ dizilerini FETÖ’cü senaristler yazıyor” dedi.
 
FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan STV'deki dizi ve filmlerin senaristlerinin halen 'Vatanım Sensin' ve 'İçerde' dizilerinin senaristliğini yaptığını belirten gazeteci yazar Salih Tuna, “Yapımcı şirketler senaryoları gözden geçirmeli. FETÖ'cü senaristler var” dedi.
 
Tuna, STV'deki 'Kollama' dizisinin senaristi Ertan Kurtulan'ın bu sezon gösterilmeye başlayan 'İçerde' dizisini, FETÖ'nün yurt dışındaki okullarının propagandasını yapan 'Selam' filminin senaristi Necati Şahin ise şu an yayında olan 'Vatanım Sensin' dizisini kaleme aldığına dikkat çekti.
 
Etiketlerkanal dvatanım sensindizi izlekanal d dizi
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Enes

Dizi izlememeniz güzel ama kanalları yanlış yazınca yalan haber olyor

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