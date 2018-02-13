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Kanal D'nin dizisi başlamadan oyuncu kadrosuna neşter vuruldu

Kanal D’de başlayacağı açıklanan ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ dizisinin oyuncu kadrosuna henüz dizi başlamadan neşter vuruldu.

13 Şubat 2018 Salı 16:57
Kanal D'nin dizisi başlamadan oyuncu kadrosuna neşter vuruldu

Kanal D’de başlayacağı açıklanan ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ adlı dizinin oyuncu kadrosuna henüz dizi başlamadan neşter vuruldu. Dizinin yönetmeni ve senaristinin değişmesi üzerine oyuncu kadrosundan çıkarıldığını öğrenen oyuncu Altan Erkekli, “Metin Akpınar da çıkarılmış" ifadelerini kullandı.

"Keşke değişiklik yapılacağı yapım şirketi tarafından söylenseydi" diyen Erkekli, "Başkasından duymak kırıcı oldu” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 16:57
  1. Altan Erkekli
  2. Metin Akpınar
  3. Kanal D
  4. Mehmed: Bir Cihan Fatihi

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  • ATALAYATALAY2 sa önce
    İŞLEMEZ.. YÜRÜMEZKENANIN ROLÜ DEGİL EMDE KANAL D DE OLMAZ BU DİZİLER ! İZLENMEZ ADAM MEMLEKETİNE DÜŞMAN NİYE DİZİYAPSIN !İSİMSİZLER NASIL BİTİRDİLER ! KURBAN ETTİLER OSOURUKTAN DİZİYE
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