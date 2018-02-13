Kanal D'nin dizisi başlamadan oyuncu kadrosuna neşter vuruldu

Kanal D’de başlayacağı açıklanan ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ adlı dizinin oyuncu kadrosuna henüz dizi başlamadan neşter vuruldu. Dizinin yönetmeni ve senaristinin değişmesi üzerine oyuncu kadrosundan çıkarıldığını öğrenen oyuncu Altan Erkekli, “Metin Akpınar da çıkarılmış" ifadelerini kullandı.

"Keşke değişiklik yapılacağı yapım şirketi tarafından söylenseydi" diyen Erkekli, "Başkasından duymak kırıcı oldu” şeklinde konuştu.