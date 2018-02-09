İrfan Değirmenci Birgün gazetesinde çalışacak
Kanal D'de sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci referandum öncesi tarafsızlığını korumadığı gerekçesiyle kovulmuştu. Değirmenci'nin bundan sonra BirGün'de yazacağı bildirildi.09 Şubat 2018 Cuma 10:10
Kanal D'de uzun yıllar sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci, referandum öncesinde Doğan Yayın Grubu'nun "tarafsızlık ilkesini" ihal ettiği gerekçesiyle kovulmuştu.
SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDEN DUYURDU
Uzun zamandır işsiz olan Değirmenci’nin BirGün gazetesinde çalışacağı belirtildi. Değirmenci’nin yeni dönemde yazılarıyla okuyucunun karşısına çıkacağı ifade edildi. Değirmenci'nin yeni işini duyuran isimse gazeteci Barış İnce oldu.
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