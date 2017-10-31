Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi

1996'dan beri yayın yapan Kanal A televizyonunun yayın hayatına son verildiğinin açıklaması gerçekleştirildi. Kanaldan yapılan açıklamada, "28 Şubat’çılar, FETÖ’cüler başta olma üzere bir çok mihrak ile karşımıza çıkan badireleri inanç ve azimle atlattık. Geldiğimiz noktada; Kanal A yayınlarına birtakım sebeplerden dolayı ara veriyoruz" şeklinde ifadelere yer verildi.

KANAL A GENEL YAYIN YÖNETMENİ AÇIKLADI

Kanal A Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan, veda yazısında şunları belirtti:

Karanlık 28 Şubat kararlarından 3 gün sonra 3 Mart 1997’de başlamıştım Kanal A’daki işime.. Ankara Subayevleri Güzin Sokak 40 numaradaki boş bir bina, 2 kamera ve üç beş cihazdan başka bir şey yoktu ortada. İşe başladığımda binada toplam 3 kişiydik. Şirketin yönetim kurulu başkanı binanın bekçisi ve bendeniz..

İyi bir kadro kurmamız icap ediyordu. O dönem bizimle aynı duyguları paylaşan televizyoncu sayısı yok denecek kadar azdı. 28 Şubat’ın, karabulutlar gibi, ülkenin üstüne çöktüğü o yasakçı atmosferinde televizyon yayını yapmamız gerekiyordu.

Çekirdek bir kadro ile Nisan 1997’de test yayınına başladık. 8 Eylül 1997’de ise düzenli yayına geçtik.

Aradan tam 20 yıl geçmiş.. 21. yıldayız…

20 yılda dünyada ve Türkiye’de çok şey değişti. “Bin yıl sürecek” denilen 28 Şubat, bir netice çıkmasa bile yargılandı. Yasakçı statüko yenildi. Sivil yönetim güç kazandı. Ülkedeki Amerikan vesayeti sona erdi. Türkiye çok yönlü dış politikaya geçti. Bazıları hala tartışmalı da olsa Anayasa değişiklikleri yapıldı.

20 yıllık yayın hayatında Kanal A, “Türkiye’nin sesi” oldu. En cesur, en dürüst en gerçekçi haberleri ilk olarak Kanal A’dan duydunuz. “Hayalperest” “komplocu” “maceracı” yakıştırması yapanlar oldu. Hiçbirine takılmadık. “Yeni Türkiye” kavramını ilk Kanal A duyurdu. Ona inanmayanlar da dahil şimdi herkes Yeni Türkiye’den söz ediyor. “Yeni Türkiye” kavramından, farklı şeyler anlasalar da…

Haçlı-Siyonist dünyasının gerçek yüzünü tüm çıplaklığı ile ortaya koyan orijinal belgeseller yapıp yayınladık. “Türk medyası”nın gerçek kimliğini cesurca ortaya serdik. Gösterilenlere değil, görünenlerin arkasında saklananlara odaklandık. Görüneni değil gizlenenleri anlattık..

Dostumuz da düşmanımız da arttı. Kurum ve çalışanlar olarak maddi-manevi ciddi tehditlere ve saldırılara maruz kaldık. Çoğunu dışarı yansıtmadık.

KANAL A YÖNETİM KURULU'NDAN VEDA

Kanal A, Türkiye sevdalısı analist, mütefekkir ve münevverlerin sesini duyuracağı özgür bir platform oldu. Kanal A gündeme getirdiğinde, dinlemekten bile çekinenler şimdilerde aynı şeyleri savunur hale geldiler.

Türkiye artık daha iyi bir seviyede. Ama hala yapılması gereken çok şey var.

Fani olan herkesin gücü ve sabrı sınırlıdır. Kanal A’nın da içinde olduğu Termikel Grup, 20 seneden beri bu televizyona destek verdi. Televizyon sektörünün ekonomisi bellidir.

Buraya kadarmış. Kanal A sessizce artık veda ediyor. Karşılıklı 20 yılın hukuku var.. Termikel Grub’un kurucusu Hacı Mehmet Kaya başta olmak üzere Termikel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya ve Kanal A Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaya’ya teşekkür ediyorum. Kanal A’nın ülkedeki en özgür yayın platformu olmasına müsaade ettiler ve desteklediler.

Birlikte çalıştığımız 20 yılda iyi-kötü günlerimiz oldu. Sıkıntılı dönemlerin hepsini çalışma arkadaşlarımızla omuz omuza birlikte atlattık.. Kanal A’da gücümüz, takatımız buraya kadar yetti. Kısmet bu kadarmış.. Şimdi veda vakti.

Bize güvenen, bugüne kadar 20 sene içerisinde birlikte çalıştığımız, özellikle de türlü sıkıntılara rağmen son ana kadar ayrılmamış olan mesai arkadaşlarıma, dava adamlarına teşekkürün ötesinde minnet borcum var. Onları hiç unutmayacağım. Haberde, sporda, yayında, teknikte, Radyo A’da, WEB sitelerimizde, idari birimlerde birlikte çalıştığımız her arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Çeşitli sıkıntılara rağmen kurumun, iyi bir ahenk içinde çalışmasında büyük performans gösteren yönetici arkadaşlarıma hasseten minnettarım.

Kurumsal bağı olmadığı halde güçlü bir gönül bağıyla, derin bir dostluğun gereği ve yansıması olarak bizden her türlü desteği gece gündüz demeden her sıkıntı kederimizde bizlere esirgemeyen vefalı gerçek dostlara özellikle müteşekkirim.

En büyük teşekkürlerden biri de Kanal A’nın seyirciden çok öte, müdavimi, savunucusu, takipçisi, destekçisi olan, her duasında bizleri de hatırlayan, geceleri herkesin sustuğu vakitlerde ellerini O’na kaldırıp, bize ve ümmete dua edenlere..

Şahsen, iman ettiğim davamı, ümmetin birliği için hizmetimi ve duamı son nefesime kadar sürdüreceğim...!

Şimdi sessiz ve gürültüsüz veda vakti..

Haklarınızı lütfen helal edin ve bizi dualarınızda lütfen bundan sonra da unutmayın..

Allaha emanet olun..

Alper TAN