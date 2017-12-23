Kanada'dan skandal FETÖ adımı

Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kuruluşu (IRB) hızlandırılmış süreçte mülteci koruma programına Türkiye’yi de dahil etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra başta ABD ve Kanada olmak üzere birçok ülkeye kaçan FETÖ terör örgütü mensuplarına Kanada hükümeti yeşil ışık yaktı. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak hızlandırılmış mülteci kabul sürecinde Türkiye ile birlikte 8 ülke aynı statüde bulunacak. Bu süreçten yararlanacak ülkeler; Afganistan, Burundi, Mısır, Eritre, Irak, Suriye, Türkiye ve Yemen olarak açıklandı.

IRB’nin resmi internet sitesinden bugün yapılan ve yayınlanmaya başlayan açıklamada hızlandırılmış mülteci koruma programına yer verilerek, “Belirli ülkelerdeki vatandaşların sözleşme mülteci ya da duruşma yapılmaksızın korunmaya muhtaç bir kişi olarak belirlenebilecekleri talep sahipleri tarafından Kanada'da yapılan talepler için bir süreç oluşturmaktadır. Hızlandırılmış süreç, Mülteci Koruma Programı’nın (RPD) mülteci hak taleplerini adil ve verimli bir şekilde çözmek için kullandığı bir yöntemdir” denildi.

Açıklamada, “Güvenlik önlemleri, hızlandırılmış işlem için çok önemli. Kanada'daki tüm mülteci talep sahipleri, bu süreç kapsamında değerlendirilenler de dahil olmak üzere, güvenlik taramasına tabi tutulmalıdır. Güvenlik taraması Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi ile ortak yürütülür. RPD'de güvenlik taraması onayı alındı ve Bakanın bir temsilcisi müdahale etmeyecek olsa da, belirlenen ülkelerden gelen tüm talepler, hızlandırılmış işleme için uygun olmayacak. Dosyayı inceledikten sonra, üye dosyadaki kanıtlara dayanarak olumlu bir karar vermenin uygun olmadığını tespit ederse, hak talebi duruşmada devam edecektir” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, RPD’nin yalnızca Kanada'da yapılan mülteci hak taleplerini kararlaştıracağı vurgulanarak şunlara yer verildi: “Kanada'daki potansiyel talep sahipleri, ilk önce varışta resmi bir liman girişinde Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı veya Mülteci Koruma Programı görevlisi ile görüşmelidir. Daha sonra memur, iddianın uygun olup olmadığına karar verir. Uygunsa, daha sonra mülteci koruma süreci için başvuruyu başlatmak için RPD'ye gönderilir.”