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Kanada'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin...

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, 'Kanada, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini kabul etmektedir' dedi.

02 Şubat 2018 Cuma 02:42
Kanada'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin...

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Türkiye’nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Kanada, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini kabul etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Freeland, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Freeland, Kanada'nın, Suriye'nin kuzeyindeki düşmanlıkların artmasından derin endişe duyduğu ve durumu sivillere olan etkisi de dahil yakından takip ettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ KABUL EDİYORUZ AMA DEAŞ'A ODAKLANALIM"

"Kanada, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini kabul etmektedir. Bununla birlikte sükunet çağrısı yapıyor, sivilleri korumak ve uluslararası insancıl hukuka tamamen saygı göstermek için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesini istiyoruz. DEAŞ'ı yenmek için odaklanmaya devam etmeliyiz. Bu ortak hedefe ulaşmada, rolleri ve fedakarlıklarını tanıdığımız ve değer verdiğimiz bölgedeki tüm dostlarımızla ve müttefiklerimizle kapsamlı ve gayretli çaba gerekiyor."

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 02:42
  1. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. TSK
  4. PYD/PKK
  5. DEAŞ
  6. Kanada
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