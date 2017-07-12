Kanada'dan 7 yılın ardından sonra bir ilk!
Kanada Merkez Bankası (BOC), referans faiz oranında analistleri yanıltmadı ve 7 yılın ardından faizlerde beklendiği gibi artışa gitti.12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:39
BOC'un bugün düzenlenen konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,50'den yüzde 0,75'e çıkarıldı. Piyasalarda da beklenti 25 baz puan artış olacağı yönündeydi.
Bilgi Notları:
- BOC en son 2015 Temmuz ayında faizi 25 baz puan indirerek değişiklik yapmıştı.
- Banka en son faiz artırımını ise 2010 yılının Temmuz ayında gerçekleştirmişti.
- BOC son 15 toplantıda faiz oranlarını değiştirmedi.
- BOC'un enflasyon hedefi yüzde 1-3 aralığında bulunuyor.
- Kanada'da enflasyon en son yıllık yüzde 1,3 olarak açıklandı.
- Enflasyon 2015 yılı Mayıs ayından bu yana hedef aralığında seyrediyor.
- Bir sonraki faiz toplantısı 6 Eylül'de gerçekleştirilecek.