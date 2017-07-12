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Kanada'dan 7 yılın ardından sonra bir ilk!

Kanada Merkez Bankası (BOC), referans faiz oranında analistleri yanıltmadı ve 7 yılın ardından faizlerde beklendiği gibi artışa gitti.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:39
Kanada'dan 7 yılın ardından sonra bir ilk!

BOC'un bugün düzenlenen konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,50'den yüzde 0,75'e çıkarıldı. Piyasalarda da beklenti 25 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Bilgi Notları:

- BOC en son 2015 Temmuz ayında faizi 25 baz puan indirerek değişiklik yapmıştı.

- Banka en son faiz artırımını ise 2010 yılının Temmuz ayında gerçekleştirmişti.

- BOC son 15 toplantıda faiz oranlarını değiştirmedi.

- BOC'un enflasyon hedefi yüzde 1-3 aralığında bulunuyor.

- Kanada'da enflasyon en son yıllık yüzde 1,3 olarak açıklandı.

- Enflasyon 2015 yılı Mayıs ayından bu yana hedef aralığında seyrediyor.

- Bir sonraki faiz toplantısı 6 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:39
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