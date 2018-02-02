Kanada'da polis, annesinin gözü önünde 18 yaşındaki gencin kafasına sıktı

Kanada'da 18 yaşındaki Steven Bertrand isimli genç, polis merkezinde, annesinin gözü önünde kafasından vuruldu.

KUZENİ HER ŞEYİ KAYDETTİ

İşlediği bir suçtan dolayı mahkemeye çıkmak için polis merkezinde bekletilen genç sigara içmek için dışarıya çıkmak istedi. Polisin bu isteği kabul etmemesi üzerinde Steven ve bir polis memuru arasında tartışma çıktı. Polis Steven'e vurunca Steven polis ile dakikalarca didişti. Polis ardından Steven'i odaya götürdü. Steven odada bulunan bir jop ile polise vurunca polis tabancasını çıkarıp gence annesinin gözü önünde ateş etti. O sırada koridorda bulunan Steven'in kuzeni Christopher Lacaille o anları cep telefonu ile kayda aldı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Oğlunu hastanede ziyaret edip fotoğraf paylaşan anne, merminin Steven'in gözünden girip boynunda çıktığını, beynine zarar verilmediğini, durumunun çok kritik olmadığını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.