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Kanada'da helikopter düştü: 3 kişi öldü

Kanada'nın Quebec eyaletinde düşen bir helikopterde bulunan 3 kişi öldü.

02 Şubat 2018 Cuma 21:22
Kanada'da helikopter düştü: 3 kişi öldü

Quebec Eyalet Polisi Sözcüsü Hugo Fournier’in yaptığı açıklamaya göre olay, Montreal'in yaklaşık 110 kilometre kuzeydoğusundaki Drummondville'de meydana geldi. 

Sözcü Fournier olayda, helikopter pilotu Jean-Claude Mailhot ile kızı Jeannie Mailhot ve Nathalie Desrosiers'in hayatını kaybettiğini belirtti. 

Quebec Eyalet Polisi Sözcüsü Hugo Fournier, Robinson 44 tipi 4 kişilik helikopterin özel bir şirkete ait olduğunu söyledi. 

Polis yetkilileri helikopterin düşmesine neyin sebep olduğunun henüz bilinmediğini açıkladı. 

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 21:22
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