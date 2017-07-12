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Kanada yaklaşık 55 ülkeye ev sahipliği yaptı

Bu yıl Kanada 'nın VANCOUVER kentinde yapılan CICIL BAKLİYAT kongresinde Mersin damgasını vurdu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:11
Kanada yaklaşık 55 ülkeye ev sahipliği yaptı

Bu yıl Kanada 'nın VANCOUVER şehrinde yapılan CICIL BAKLİYAT kongresinde Mersin damgasını vurdu. Kanada yaklaşık 55 ülkeden 1125 delegenin katıldığı kongrede Katılım anlamında 4. Büyük ülke olan Türkiye 57 delegesinin 40 'a yakın delegesinin Mersin'den katılım sağladığı 2017 CICIL VANCOUVER'da Mersin rüzgarı esti.

Hüseyin ARSLAN'ın 2 yıl daha seçildiği CICIL Başkanlığına 2019'a kadar devam ettirecek . Hüseyin Arslan Bakliyatın artık dünyanın öksüz çoçuğu olmayacağını ve 2016 yılından bu yana her sene 18 ocak günü DÜNYA  BAKLİYAT GÜNÜ olarak kutlanacağını ifade  etti .

“Her yıl Ocak ayının üçüncü çarşambası ‘Dünya Bakliyat Günü’ olarak kutlanacak”
Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu’na (GPC) üye ülkelerin Dünya Bakliyat Günü’ne yönelik çeşitli etkinlikler organize ettiğine dikkat çeken GPC Başkanı Hüseyin Arslan:

“Konfederasyonumuzun aldığı kararla bundan böyle her yıl Ocak ayının üçüncü çarşambası ‘Dünya Bakliyat Günü’ olarak kutlanacak. Bu yıl 18 Ocak’ta kutlanacak olan etkinlik çerçevesinde konfederasyona resmen bildirilen; 7’si Afrika’da, 6’sı Asya’da, 21’i Avrupa’da, 3’ü Latin Amerika’da, 16’sı Kuzey Amerika’da, 2’si Okyanusya’da, Avustralya ve Uzak Doğu’da ise 1’er etkinlik olmak üzere toplam 57 organizasyon tertiplendi. Bildirimi resmen yapılmayan etkinliklerle beraber bu sayının yüzlerce olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

Türkiye’nin ve Pakistan’ın girişimleriyle 2016 yılının “Uluslararası Bakliyat Yılı” olarak ilan edilmesi 146. FAO Konseyinde kabul edilmiş ve akabinde, BM 68. Genel Kurul Oturumunda ilan edilmiştir.

Haber7

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:11
  1. konfederasyon
  2. Dünya Bakliyat Günü
  3. CICIL BAKLİYAT
  4. DÜNYA Haberleri
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