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Kanada kuruluşunun 150. yılını kutluyor

Kanada’nın kuruluşunun 150. yılı, ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:53
Kanada kuruluşunun 150. yılını kutluyor

Kanada, kuruluşunun 150. yılını kutluyor. Milyonlarca kişi çeşitli kasaba, köy ve şehirlerde düzenlenen etkinliklerle ülkelerinin kuruluşunu kutladı. En renkli kutlamalar ise başkent Ottawa’daki parlamento binası önünde gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında Kanadalı şarkıcılar konser verirken, binlerce kişi muhteşem havai fişek gösterisini izledi. Dünyanın en ünlü gösteri topluluğu Cirque du Soleil gösterileriyle Kanadalılara unutulmaz anlar yaşatırken, başkentteki etkinlikte İrlandalı U2 grubu da konser verdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı konuşmada, “Nereden geldiğiniz, hangi dine mensup olduğunuz ve kimi sevdiğiniz önemli değil. Kanada’ya hoş geldiniz” ifadelerini kullandı. Başbakan Trudeau, sosyal medyadan ise hem İngilizce hem de Fransızca kutlama mesajı yayınladı. Mesajında “Bu geçmişimizi yansıtacak, bugün neşelenmek ve kendimizi geleceğe götürmek gibi iyi bir neden” diyen Trudeau, toplum olarak geçmiş hataların kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:53
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