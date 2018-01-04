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Kanada İran'da tarafını seçti

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, İran'daki gezi benzer protestolara ilişkin açıklamada bulundu.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:35
Kanada İran'da tarafını seçti

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, İran'daki Gezi benzeri protestolara ilişkin açıklamada bulunarak, "İran makamlarını insan haklarına saygı duymaya davet ediyoruz." dedi.

Bakan Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, İran’da devam eden rejim karşıtı protestolarda yaşanan ölümlerden ve gözaltılardan duydukları rahatsızlığı ifade etti.

"TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Freeland, şunları kaydetti: "İran halkı, şiddet veya hapse atılma tehdidi olmadan, kendilerini özgürce ifade etmek için bir araya gelme hakkına sahiptir. Kanada temel haklarını cesurca savunan ve bunu barışçıl protesto hakkını kullanarak yapan İranlıları desteklemektedir. İran makamlarını, sıklıkla göz ardı ettiği demokratik ve insan haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Göstericilerin durumundan endişe ediyoruz. Protestoları yakından takip etmeye devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 10:35
  1. Chrystia Freeland
  2. İran
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Kendi Ülkelerinde Olsa En Ağır Şekilde Karşılık Verirlerdi. Başka Ülkelerde, Olunca, İnsan Hakları Derler. İki Yüzlüler.
  • AtaAta1 sa önce
    İslami haklar batı bölgelerde insan hakları adı altında kurtulmalıdır
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Bre namussuz adamlar yakıp yıkıyor, herhangi bir istek değil bu. Ekonomi kötüyse yakıp yıkınca mı düzelecek.
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