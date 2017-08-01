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Kanada Başbakanından yardım çağrısı

Kanada Başbakanı Trudeau, British Columbia eyaletinde devam eden orman yangınından mağdur olanlar için halka yardım çağrısı yaptı

01 Ağustos 2017 Salı 00:04
Kanada Başbakanından yardım çağrısı

British Columbia eyalet Başbakanı John Horgan ve bakanlarla yangının meydana geldiği Williams Lake bölgesinde incelemelerde bulunan Başbakan Trudeau, burada yaptığı açıklamada, halkı yangında mağdur olanlara ulaştırılmak üzere Kanada Kızılhaçına yardımda bulunmaya çağırdı.

Yangın söndürme, tahliye ve kurtama çalışmaları için 172,5 milyon dolar harcandığını belirten Trudeau, ‘’Halkımızı acilen Kanada Kızılhaçına bağış yapmaya çağırıyorum. Geçmişte zor zamanlarda olduğu gibi biliyorum ki Kanadalılar bir kez daha merhametlerini gösterecekler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugüne kadar meydana gelen büyük afetlerde, federal hükümetin bağışlanan her 1 dolar için afet bütçesine 1 dolar ilave yapması uygulamasının bu afette uygulanmayacağının açıklanması, muhalefetin tepkisine neden oldu. Muhalefet partilerinin sözcüleri, kararın halkın yardım isteğini kırdığını öne sürerek hükümeti eleştirdi.

426 BİN HEKTARLIK ALAN YOK OLDU

Rüzgarla birlikte aşırı sıcak ve kuru havanın da etkisiyle yayılarak süren orman yangınında 426 bin hektarlık alan kül oldu. British Columbia Yangın Bilgi Merkezi verilerine göre, 150 ayrı bölgede devam eden felakette, afet bölgelerine dün itibarıyla 13 yeni yangın noktası eklendi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 00:04
  1. British Columbia
  2. John Horgan
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