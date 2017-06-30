Kana bulayacaklardı! 8 terörist patlayıcılarla yakalandı!

Gaziantep'te MİT ve Emniyet'in işbirliğiyle yürütülen, insansız hava araçlarının da katıldığı operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı 8 terörist yakalandı.

Gaziantep Valiliği, operasyona ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, terör örgütünün kamu kurum ve kuruluşlarına, değerli bina, önemli yerlere ve güvenlik güçlerine yönelik büyük şehirler başta olmak üzere ülke genelinde sansasyonel nitelikte saldırı hazırlığında olduklarına yönelik bilgi alındığı belirtildi. Ayrıca, saldırıda kullanılması planlanan patlayıcıların PYD/YPG tarafından illegal yollarla Türkiye'ye getirildiği ifade edildi.

Operasyon kapsamında, Şanlıurfa'da ve Gaziantep'te 2'si Suriyeli 8 teröristin yakalandığı açıklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bombalı saldırı hazırlığındaki 2'si Suriyeli 8 terörist yakalandı. Operasyonda 146 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi.

Toprağa gömülü halde patlayıcı bulundu

Açıklamada, ele geçirilen mühimmata ilişkin ise şu bilgiler verildi:

"Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen boş çantalar içerisinde patlayıcı madde ve mühimmatların taşındığı tespit edilmiştir.





Yakalanan şahısların sorgulaması ve yer gösterme neticesinde yapılan aramalarda, arazide toprağa gömülü vaziyette tahrip gücü yüksek parça ve basınç etkili bomba yapımında kullanılan yaklaşık (70) kg. TNT ve (76) kg. PETİN olduğu değerlendirilen toplam (146) kg. ağırlığında patlayıcı madde ele geçirilmiştir.





(17) ayrı bombalı eylemde kullanılabilecek sayıda elektrikli kapsül, alıcı verici devre, uzaktan kumanda ve anahtar sisteminden oluşan bomba malzemesi,eylem için hazırlanacak olan bomba düzeneğinin devresinin anlatıldığı örgütsel imzalı (4) adet doküman, (1) adet Glock Marka tabanca ve bu tabancaya ait (3) adet şarjör ile (89) adet fişek, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne ait çok sayıda fotoğraf ele geçirilmiştir.



