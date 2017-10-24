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Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı

21 yaşındaki genç kadın cildi üzerinde hiçbir yara ve kesik olmamasına rağmen avuçları ve yüzünde yaşanan ter benzeri kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

24 Ekim 2017 Salı 15:45
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı

Canada Tıp Birliği dergisinin aktardığına göre, İtalya'da 21 yaşındaki genç kadın yüzü ve avuçlarındaki kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İsmi belirtilmeyen genç kadının kanayan bölgelerinde hiçbir yara ve kesik olmaması doktorları şaşırttı.

Genç kadın ise kanamanın uyku veya fiziksel bir aktivite sırasında gerçekleştiğini ifade etti.

​Hasta, yoğun stres döneminde de bu gibi kanamalar yaşadığını ve kanamaların 1 ilâ 5 dakika sürdüğünü, bu durumu 3 yıldır yaşadığını da belirtti.

Doktorlarsa yaptıkları testler sonucunda genç kadına aşırı stres durumunda kılcal damarların çatlayıp ter bezlerini dolduran kanın terle birlikte dışarı atılması durumu olan hematohidrosis isimli sendromun teşhisini koydu. Bu durum 10 milyonda bir görüldüğü biliniyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 15:45
  1. Canada Tıp Birliği
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