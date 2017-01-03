'Kan stoklarımız yetersizdir'

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından kan stoklarının azaldığını 'son dakika' olarak duyurdu. Başkan Kınık, herkesi bağış yapmaya, destek olmaya çağırdı. 18-65 yaş arası sağlıklı bireylerin kan verebileceğini söyleyen Kınık, "Erkekler yılda 4, kadınlar 3 kez kan verebilir" dedi.

'Kan stoklarımız yetersizdir'
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:35
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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde kan stoklarının yetersiz olduğunu söyleyerek herkesi bağış yapmaya çağırdı.Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, kış mevsiminin olumsuzlukları nedeniyle düşük kan bağışının ortaya çıkardığı açığın, acil durum stoklarından karşılandığını belirterek, kan bağışı çağrısında bulundu. Türkiye genelinde 60 bin olması gereken stok seviyesinin 30 bin civarına düştüğünü açıklayan Kınık, ülkenin bir yıllık kan bağışı ihtiyacının 2,5 milyon olduğunu kaydetti.

Kerem Kınık, Türkiye genelindeki 250 kan bağışı noktasına 18-65 yaş arası sağlık bireyleri beklediklerini söyledi. "Erkekler yılda 4 Kadınlar 3 kez kan verebilir" diyen Kınık, daha önce kış mevsiminin olumsuz hava koşulları nedeniyle bağışların azaldığını açıklamıştı. 

 

 
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