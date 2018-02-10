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Kan kusarak hastaneye götürülen kadının ardından… Panik sürüyor! Sayı 73 oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Ağaçlı mahallesinde bir vatandaşın hastalıklı sığırını keserek etini dağıtması ve mahallede son bir haftada bir kadının hayatını kaybetmesi sonrasında çıkan şarbon iddiası paniğe neden oldu. Ağaçlı mahallesinde Akçaabat Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışması başlattı

10 Şubat 2018 Cumartesi 21:47
Kan kusarak hastaneye götürülen kadının ardından… Panik sürüyor! Sayı 73 oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Ağaçlı mahallesinde bir vatandaşın hasta sığırını keserek etini dağıtması ve mahallede 4 çocuk annesi bir kadının hayatını kaybetmesi sonrasında çıkan şarbon iddiası paniğe neden oldu. 

  Panik nedeniyle mahalle sakinlerinden 73’ü hastanelere başvururken, karantina altına alınması beklenen köyde Akçaabat Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışması başlattı.

  Akçaabat ilçesinin Ağaçlı köyünde Mehmet Arslan hasta sığırının ölümüne gönlü el vermeyerek sığırı keserek bir kısmını evine ayırdıktan sonra kalanını da mahalleliye dağıttı. Son bir haftada mahallede yaşayanlardan Fatma Çakır’ın (39) halsizlik, kan kusma belirtileri ile gittiği hastanede hayatını kaybetmesi ve ölümüne şarbon mikrobunun neden olduğu iddialarının duyulması üzerine panik yaşayan mahalle halkı halsizlik, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile dün akşamdan bu yana KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne başvurdu.

  Dün geceden bu yana hastaneye 73 kişi başvururken, hastanede tedavi gören 3 kişide şarbon şüphelerine rastlandığı iddia edildi. Köyde Akçaabat Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışması başlatırken, mahalle sakinleri ve olayın şokunu yaşadıklarını belirttiler.

“Eğer bir suçum varsa cezamı çekmeye razıyım”

  Hastalıklı ineği kesen ve etini dağıtan Mehmet Arslan ise yaptığı açıklamada “Ahıra gidip baktığımda inek hiç yem yememişti. Sadece su içmiş. Bekledim bekledim kolladık, sonra hayvan kafasını yere koymuş. Anladım ki bu hayvan ölecek. Ondan sonra kayınım ile hayvanı kestik, parçaladık. Etini bir gün beklettik. Sonra paketlere koyduk isteyene verdik. Bu mal hastalıklıymış, biz malı kesmişiz gibi bir durum yok. 70 yaşına oldum, ben böyle bir şey görmedim. Ahırdaki diğer iki hayvanım da var ama onlarda şuan olumsuz bir durum yok. Onlardan numune aldılar. Şarbon olsa onlarda hastalanırdı” dedi.

  Mahallelerinde ölen bir kadında şarbon çıktığını söylendiğini duyduğunu belirten Arslan “Bilinçli yapılan bir iş yapmadım. ‘Burada tek suçunuz sığırı kestiniz, kestikten sonra keşke haber verseydiniz’ dediler. Şimdiye kadar böyle bir şey yaşamadığımız için gerek duymadık. Eğer bir suçum varsa da suçuma razıyım. Eğer bizim yüzümüzden olduysa vicdan azabı çekerim. Keşke dağıtmasaydık. Kim 4 çocuklu bir kadının ölmesini ister” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 21:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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