Kan kokusu almış köpek balığından daha tehlikelisi...

'Bir damla petrolü bir damla kandan daha kıymetli gören sefil anlayış bizi birbirimize kırdırıyor' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "İrlandalı bir yazar bu konuda şöyle bir tespitte bulunuyor. 'Kan kokusu almış bir köpek balığından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış emperyalistlerdir' güzel bir tespit. Yerinde bir tespit" dedi.