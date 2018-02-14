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Kan donduran olay… İstanbul’da 2 ayrı noktada 4 ceset!

Arnavutköy’de 1 kilometre arayla birisi tren yolu kenarına diğeri ise dere yatağına atılmış 1’i kadın 2 ceset bulundu. Cesetlerin ağızlarının ise aynı yöntemle bantlı olması dikkat çekti. Pendik'te bir inşaatın asansör boşluğunda biriken suda iki ceset bulundu. Üzerlerinden herhangi bir kimlik çıkmayan iki ceset polis ve savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

14 Şubat 2018 Çarşamba 00:54
Kan donduran olay… İstanbul’da 2 ayrı noktada 4 ceset!

Olay, Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi Dereboyu mevkiinde yaşandı. Biri tren yoluna (erkek) diğeri ise dere yatağına atılmış (kadın) erkek cesedi bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Cesetlerin üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisine ulaşılırken polis ekipleri tren yolu kenarında bulunan cesedi çıkarmak üzere itfaiye ekiplerinden yardım aldı. Yol kenarına çıkarılan cesetler üzerinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapılırken savcıda incelemelerde bulundu.

CESETLERİN AĞIZLARI AYNI YÖNTEMLE BANTLANMIŞ

Edinilen bilgiye ve iddialara göre cesetler 1 kilometre arayla yol kenarına birisi ya da birileri tarafından bırakıldı. Cesetlerin ağızlarının ise koli bandı ile bantlandığı öğrenildi.

OLAYI ÇEVREDEN GEÇEN ÇOBAN HABER VERDİ

Olayın saat 17.00 sıralarında bir çoban tarafından haber verildiği belirtildi. Cesetler incelenmek üzere önce devlet hastanesi morguna kaldırılırken olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Cesetlerin daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılacağı öğrenildi.

PENDİK'TE DE İKİ CESET BULUNDU

Pendik Kurtköy Bahattin Velet Caddesi'nde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda saat 17.00 sıralarında, çevrede oyun oynayan çocuklar tarafından bir kişinin hareketsiz yattığının görüldüğü polise bildirildi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bulanık suyun içinde iki kişinin cesedinin olduğunu belirledi. Polis, bina girişini güvenlik şeridiyle kapattı. Polis ekipleri, suyun boşaltılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağırdı. İtfaiye ekipleri biriken suyu boşalttı. Cesetlerin bulunduğu yerin duvarları kırıldı. Ardından olay yeri inceleme ekipleri, delil incelmesi yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından üzerlerinden kimlik çıkmayan iki ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 00:54
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