Kan donduran olay! Elektrik direğine asılı kalarak can verdi

Olay, akşam saatlerinde Tuzla ilçesi Evliya Çelebi Mahallesi İçmeler istasyonu yakında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs hızlı tren yolundaki elektrik direğine çıktı. Yüksek gerilim akımına kapılan şahıs, feci şekilde yanarak can verdi. Şahıs direğe asılı kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Direklerdeki elektrik akımının kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, şahsı bulunduğu yerden indirmeye çalıştı. Şahıs uzun çalışmaların ardından bulunduğu yerden indirilirken, çalışmalar sırasında sefer halindeki bir tren Gebze istasyonunda bekletildi. Bulunduğu yerden indirilen şahsın cesedi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.