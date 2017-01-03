Kan donduran iddia: Türkiye’ye savaş açtı

İngiltere merkezli haber sitesi Independent'a konuşan eski bir DAEŞ üyesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını 'DAEŞ'in Türkiye'ye savaş ilanı' olarak niteledi.

Kan donduran iddia: Türkiye’ye savaş açtı
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:13
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Independent'ın savunma editörü Kim Sengupta imzasını taşıyan haberde, kısa süre önce Kuzey Suriye'deyken konuşulan ve 'eski bir DAEŞ militanı' olarak tanımlanan kişinin anlattıkları aktarılıyor.

İsmi Ebu Mutassim olarak verilen eski DAEŞ'li, örgütün Türkiye'yi nasıl gördüğünü anlatırken, "Liderleri sırtını İslam'a dönmüş, Müslüman bir ülke olarak görüyorlar. Amerikalılarla ve Ruslarla işbirliği yapan bir ülke olarak kabul ediyorlar" diyor.

Aynı eski militan, "DAEŞ tarafından olabilecek en kötü düşman olarak görülüyorlar. DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı" diyor.

'DAEŞ, IRAK VE SURİYE DIŞINDA SALDIRILARI TEŞVİK EDİYOR'

Reina saldırısını DAEŞ üstlenmiş ve örgütün açıklamasında Türkiye 'Hıristiyanların koruyucusu' olarak tanımlanmıştı. Açıklamada aynı zamanda 'Türkiye'nin askeri operasyonları devam ettikçe saldırıların da süreceği' ifadeleri yer almıştı.

Independent haberinde, Irak'ta Musul çevresinde, Suriye'de ise Rakka etrafında baskı altına giren DAEŞ'in Suriye ve Irak dışında saldırıları teşvik etmeye başladığı aktarılıyor.

"Son aylarda Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan çok sayıda militan yakalandı. Aynı zamanda Türk güvenlik güçleri, DAEŞ hücrelerine yaptıkları baskınlarda silahlar ele geçirmişti" denen Independent haberinde, örgütün Türkiye içinde de güçlü olduğu vurgusu yapılıyor.

'ARTIK HERKES TEHDİT ALTINDA'

Suriye'deki iç savaştan kaçmış olan, ancak Türkiye'ye sığındıklarında Şanlıurfa'da DAEŞ üyeleri tarafından tehdit edildikleri gerekçesiyle İstanbul'a gelen bir grup Beşar Esad karşıtı Suriyeli muhalifle konuşan Independent editörü Sengupta, "Urfa'daki imamlar, sık sık gençleri DAEŞ'i desteklemeye çağırıyordu" diyor.

İstanbul'da Independent'a konuşan Yassir Abdülhamid adlı muhalif, "DAEŞ tehditleri yüzünden Urfa'dan ayrıldım. Urfa gibi yerler neredeyse Suriye kadar tehlikeli hale gelmişti. Türk yetkililerin haberi olmadan DAEŞ'in nasıl o kadar rahat faaliyet gösterebildiğini anlayamıyorduk. İstanbul'a geldiğimden beri iki tane büyük DAEŞ saldırısı oldu. Urfa ya da Kilis gibi yerlerde biz Suriyeli muhalifler tehdit altındaydık. Şimdiyse İstanbul'da herkes DAEŞ tehdidi altında" diyor.

 
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no name

bu nasil bir haber..neresikan donduran haber. deas din turkiyeye savas acmasi mı..? yoksa teror saldirilari mi..?sunu once teyit edelim .turkiye suriyede deas a karsi bir operasyonyapiyormu .? evet yapiyorfirat kalkanıharekatı..bir cok teror grupları icinde sadece deasin imhasi göreviicra edilmekte...deas in sessiz kalacağınımi düşündünüz.?deas o yalanladiginizvideoda gerek haçlıittifakini gerek yeni saldiri emrini vermişti...ama sizlerinan madiniz.. kaldiki deas ole uzun zamandir mucadele icinde yiz.pyd pkk ypg ko bani veya afrin turkiyenin hedefi olamazken neden deas demiştim? siyasi nedenlerden dolayıdeasin hedef oldugunu ve deasi nde bu kanalda ilerleyeceğinideas probogandasinin turk milleti icinde karsiligi oldugunu ifade etmiştim..chp liler deasi dinlesedeas a savas ilan eder akp lilerdinlese hak verir..deas türklerin islam üzerindeki etkinligini islami objeler kullanarak manipule ederekve kendine taraftar toplama araci kullanarak turkleri devre disi birakmak icin gayret göstermekte..buna gerekce olarakturkiyenin abd ve nato saflarinda yillardir gerek islam devletlerine gerek diyer devletlere ortak operasyon yapmasıveya ulkemizdeki cesitli uslerin kullanim hakkini vermesi göstermektedir..her iki proboganda aracida turkiye genis bir kitleyi etkileyecektir..milletimizin ve devletimizim kan uyusmazligi olan tumorlerinulkemizden dis baski ve etkiye maruz kalmadan atilmasi gerekmektedir..aksi taktirde yarin mecbur kalindiginda atilacak adimlar inan dirici olmayacak..orta doguda yıllardırsavaslar var..bu bolgeler yillardir abd nin ve haçlıordusunato kuvvetlerinin ve ruslarinkatliyam izlerini taşır..bu gunku durusun yarinki teröre verceğin kurbanlarin kaderini belirler..gerek irak halkinin gerek suriye halkinin gerek afganistan halkinin abd nato ve rusyadan bur intikam alacagi var..bak ingiltere yeni terorist gruplarin startini vermis..deas i birakingiltereabd ve natoya mudehake et bolgede..onlarin topraklarinda onlari vur..bu topraklardaki onlarin askerini hedef haline getir..onlar teror belasiyla ugrasmalilar..irlandalilara ira ya yatirim yap siyahilere yatirim yap avrupaya multecileri sal gitsin.abd ve natoyu ulkeden kovmalisin..

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ALİ

bu ülkeden gidin lütfen

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osmanoğlu2023

5 sene sonra ikinci perde açılıyor çünkü bu demeçle ingiliz devreye girmeyi göze almış durumda yani nerde ingilizzihniyeti varsa orda kaos anarşisavaş mavaş zulüm gibi unsurların hepsi bulunur bu hamleyide abd yi koruyup arka çıkmak için yapıyor farkında olalım

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Kemal Kelle

Yeni bir iddia mı sanki,kurulduğu günden bu yana Daeşle savaşıyoruz zaten.

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