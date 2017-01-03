Kan donduran iddia: Türkiye’ye savaş açtı

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Independent'ın savunma editörü Kim Sengupta imzasını taşıyan haberde, kısa süre önce Kuzey Suriye'deyken konuşulan ve 'eski bir DAEŞ militanı' olarak tanımlanan kişinin anlattıkları aktarılıyor.

İsmi Ebu Mutassim olarak verilen eski DAEŞ'li, örgütün Türkiye'yi nasıl gördüğünü anlatırken, "Liderleri sırtını İslam'a dönmüş, Müslüman bir ülke olarak görüyorlar. Amerikalılarla ve Ruslarla işbirliği yapan bir ülke olarak kabul ediyorlar" diyor.

Aynı eski militan, "DAEŞ tarafından olabilecek en kötü düşman olarak görülüyorlar. DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı" diyor.

'DAEŞ, IRAK VE SURİYE DIŞINDA SALDIRILARI TEŞVİK EDİYOR'

Reina saldırısını DAEŞ üstlenmiş ve örgütün açıklamasında Türkiye 'Hıristiyanların koruyucusu' olarak tanımlanmıştı. Açıklamada aynı zamanda 'Türkiye'nin askeri operasyonları devam ettikçe saldırıların da süreceği' ifadeleri yer almıştı.

Independent haberinde, Irak'ta Musul çevresinde, Suriye'de ise Rakka etrafında baskı altına giren DAEŞ'in Suriye ve Irak dışında saldırıları teşvik etmeye başladığı aktarılıyor.

"Son aylarda Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan çok sayıda militan yakalandı. Aynı zamanda Türk güvenlik güçleri, DAEŞ hücrelerine yaptıkları baskınlarda silahlar ele geçirmişti" denen Independent haberinde, örgütün Türkiye içinde de güçlü olduğu vurgusu yapılıyor.

'ARTIK HERKES TEHDİT ALTINDA'

Suriye'deki iç savaştan kaçmış olan, ancak Türkiye'ye sığındıklarında Şanlıurfa'da DAEŞ üyeleri tarafından tehdit edildikleri gerekçesiyle İstanbul'a gelen bir grup Beşar Esad karşıtı Suriyeli muhalifle konuşan Independent editörü Sengupta, "Urfa'daki imamlar, sık sık gençleri DAEŞ'i desteklemeye çağırıyordu" diyor.

İstanbul'da Independent'a konuşan Yassir Abdülhamid adlı muhalif, "DAEŞ tehditleri yüzünden Urfa'dan ayrıldım. Urfa gibi yerler neredeyse Suriye kadar tehlikeli hale gelmişti. Türk yetkililerin haberi olmadan DAEŞ'in nasıl o kadar rahat faaliyet gösterebildiğini anlayamıyorduk. İstanbul'a geldiğimden beri iki tane büyük DAEŞ saldırısı oldu. Urfa ya da Kilis gibi yerlerde biz Suriyeli muhalifler tehdit altındaydık. Şimdiyse İstanbul'da herkes DAEŞ tehdidi altında" diyor.