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Kan donduran iddia: Kayıp ihbarı verdiği kocasını...

Ordu'da tartıştığı eşini öldürüp bahçeye gömdüğü öne sürülen kadın ile oğlu tutuklandı

04 Şubat 2018 Pazar 14:05
Kan donduran iddia: Kayıp ihbarı verdiği kocasını...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde jandarmaya kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürüp bahçeye gömdüğü öne sürülen kadın ile oğlu tutuklandı.

Oğmaca Mahallesi'nde eşi Tuncay K'yi öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan Birsen K. ile oğlu Talip K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Birsen K. ile Talip K, jandarma ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Gazetecilerin, "Eşinizi neden öldürdünüz, pişman mısınız?" sorusu üzerine Birsen K, "Bana sürekli şiddet uyguluyordu, beni dövüyordu. Sonradan çok pişman oldum, pişmanım." yanıtını verdi.

Anne ve oğlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Tuncay K'nin cenazesi, öğle vakti öncesi kılınan namazın ardından Oğmaca Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Oğmaca Mahallesi'nde yaşayan Birsen K, yaklaşık 15 gün önce jandarmaya giderek eşi Tuncay K'den bir süredir haber alamadığını söylemişti. Tuncay B'nin bulunması için çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 çocuk annesi Birsen K. ile oğlu Talip K'nin çelişkili ifadeleri üzerine ev ve çevresinde de arama yapmıştı.

Jandarma ekipleri, evin çevresinde kan damlası fark edilmesi üzerine iz takip köpeği eşliğinde yaptığı arama sonucu, evden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde çukurun içinde üzeri dallarla örtülmüş ceset bulmuştu.

Tuncay K'ye ait olduğu belirlenen ceset, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan Birsen K. ile oğlu Talip K, cinayeti işlediklerini itiraf etmişti.

Birsen K'nin ifadesinde, tartışma sırasında eşinin başına odunla birkaç defa vurduğunu, öldüğünü anladıktan sonra cesedi, oğlunun yardımıyla fındık bahçesine gömdüğünü söylediği öğrenilmişti.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 14:05
  1. Ordu
  2. Altınordu

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