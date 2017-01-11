Kan donduran iddia: FETÖ özel güvenliği de ele geçirdi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden FETÖ Çatı Davası’nın 6. celsesi yine ilginç olaylarla başladı. Duruşmaya Nurettin Veren’in açıklamaları damga vurdu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Nurettin Veren'e de davanın tüm sanıklarının isimlerini tek tek sayarak, tanıyıp, tanımadığını sordu. Veren, bazı sanıklarla ilgili olarak şunları söyledi:

Alaaddin Kaya: Şimdi onun da kabul etmesi lâzım ki, birkaç isimle birlikte bu yapının omurgası haline gelmiştir. Zaman'ın alınmasıyla birlikte bilerek, bilmeyerek, danışman, sözcü gibi olmuştur. Yönetici konumundadır. 5-6 kişilik yönetim kurulu üyelerinden biri odur.

Kazım Avcı: Gülen'in halasının oğlu. Eskiden beri tanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli, aynı zamanda FETÖ adına herşeyi taşıyan biri. Çekirdek kadroda yoktu, fakat örgüt başarı kazanmaya başlayınca kardeşleri, akrabaları hepsi çıkıp gelmeye başladı. FETÖ'nün imparatorluğuna doğru gelip, görev almaya başladı. Görevi de vardı. Bulunduğu yerde imam gibiydi. İnsanlar FETÖ'nün akrabalarını kendileri istemese de küçük Fetullah Gülen olarak görür.

Hamdi Akın İpek : Çok önceden Samanyolu Koleji mütevelli heyetindeydi. Maddi durumu o zaman da iyiydi. Gülen'in her dakika irtibatta olduğu, para kaynağıydı. Kemalettin Özdemir'in kontrolünde biriydi. Kanaltürk'ü Gülen'in emriyle aldı. Sonra altın işine girdi. Oysa onun işi değildi.

Mahmut Akdoğan : Çok iyi tanıyorum. Örgütün ilk yetiştirdiği tıp elemanlarındandır. Vakfın hisselerini üzerine geçirmiş, büyük bir holding haline gelmiştir. Gayrı resmi para temin eden bir kasaydı. Doktor ve hastanelerin dışında üniversitelerde kimin rektör, dekan olacağının koordinatörlüğünü yapardı.

Ekrem Dumanlı: En tehlikeli elemanlardan biri. HDP'lilerle toplantı yapacak kadar gözü kara ve aktif.

Önder Aytaç: Polis teşkilatı için özel olarak yetiştirilmiş biri. Ailece FETÖ'yle iç içeler.

Sıra Dilaver Azim'e geldiğinde Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Azim'in ismini okuduktan sonra Veren'e, 'Hemen arkanda oturuyor' dedi. Veren dönüp, baktıktan sonra, “Tanıyorum da ne görevi olduğunu bilmiyorum” cevabını verdi. Başkan Giray, Azim'in Özbekistanlı olduğunu belirtince de, “Yurtdışında bir yerde gördüm. Çünkü 1993'ten itibaren okullara giden biriyim” dedi.

Veren devamında diğer sanıklar hakkında da şu bilgileri verdi:

Ali Çelik : (Başkan Giray bir kez daha davada iki Ali Çelik olduğunu hatırlattı) Ben Bankasya'daki Ali Çelik'i tanıyorum. Küçük bir esnaftı, birden bankanın yönetimine girdi. Ayrıca Gülen'in talimatıyla Osman Karakuş'la birlikte özel güvenlik şirketi okulları açmakla görevlendirildi. Oradan mezun olanlar önce örgütün binalarını korumada kullanıldı. Ayrıca devletin önemli birimlerini de bunlar vasıtasıyla ele geçirdiler. Hiçbir yeri boş bırakmadılar. Kamera ve görüntü sistem şirketleri de var.