Kan donduran iddia: DAEŞ kimyasal silah saldırısı düzenleyebilir

İngiltere İçişleri Bakanı Ben Wallace, DAEŞ’in ülkesinde kitlesel ölüme neden olacak bir saldırı düzenlemek istediğini ve grubun, kimyasal silah kullanmasına engel olabilecek ‘ahlaki bir bariyere’ de sahip olmadığını söyledi.

Kan donduran iddia: DAEŞ kimyasal silah saldırısı düzenleyebilir
Eklenme: 01 Ocak 2017, 17:31
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İngiliz Sunday Times gazetesine demeç veren Wallace, DAEŞ’in, geniş topraklarını kontrol ettiği Suriye ve Irak’ta kimyasal silah kullandığının belirlendiğini belirtip, Fas’ta da Şubat 2015’te bomba ya da ‘ölümcül zehir’ üretilebilecek maddeler bulunduran bir hücrenin üyelerinin yakalandığını hatırlattı.

“Uzmanlar, (DAEŞ’cilerin) hırslarının kitlesel ölüme yol açacak saldırılar düzenlemek olduğu ve bunu mümkün olan herhangi bir yöntemle gerçekleştirmelerine engel olacak ahlaki bir bariyere de sahip olmadığı konusunda uyarıyor” diye devam eden Wallace şu ifadeleri kullandı: “Onların (DAEŞ) insanlara karşı kimyasal silah kullanmaya ahlaki açıdan bir itirazları yok. Yapabilseler, bunu bu ülkede (İngiltere) de yaparlar.”

 
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