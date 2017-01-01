Kan donduran iddia: DAEŞ kimyasal silah saldırısı düzenleyebilir

İngiliz Sunday Times gazetesine demeç veren Wallace, DAEŞ’in, geniş topraklarını kontrol ettiği Suriye ve Irak’ta kimyasal silah kullandığının belirlendiğini belirtip, Fas’ta da Şubat 2015’te bomba ya da ‘ölümcül zehir’ üretilebilecek maddeler bulunduran bir hücrenin üyelerinin yakalandığını hatırlattı.

“Uzmanlar, (DAEŞ’cilerin) hırslarının kitlesel ölüme yol açacak saldırılar düzenlemek olduğu ve bunu mümkün olan herhangi bir yöntemle gerçekleştirmelerine engel olacak ahlaki bir bariyere de sahip olmadığı konusunda uyarıyor” diye devam eden Wallace şu ifadeleri kullandı: “Onların (DAEŞ) insanlara karşı kimyasal silah kullanmaya ahlaki açıdan bir itirazları yok. Yapabilseler, bunu bu ülkede (İngiltere) de yaparlar.”