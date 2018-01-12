Kan davasını bitirmeye gitti hayatından oldu

65 yaşındaki Eyüp Sedefdiş ve yakınları, Ağlamaz ve Keskinbıçak aileleri arasında 4 yıl önce ev alıp-satma meselesi yüzünden başlayan husumeti sonlandırmak için Hacı Bayram Mahallesindeki bir eve gitti. Taraflarla görüşmenin ardından söz konusu evden ayrılan grubun üzerine, sokaktan geçen ve henüz plakası öğrenilemeyen bir araçtan ateş edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırıda ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp Sedefdiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedefdiş'in cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Eyüp Sedefdişi'in daha öncede birçok olayda barışa vesile olduğu ve ailelerle bir yakınlığının bulunmadığı öğrenildi.