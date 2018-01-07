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Kamyonun kasası, üst geçide takıldı

İzmir'de, Konak'tan Bornova yönüne giden hafriyat kamyonunun kasası, arıza nedeniyle açılınca üst geçide takıldı. Kasa kamyondan ayrılırken sürücü ise 200 metre ileride durabildi.

07 Ocak 2018 Pazar 20:02
Kamyonun kasası, üst geçide takıldı

İzmir'in Konak ilçesinden Bornova yönüne giden hafriyat kamyonunun kasası, elektronik sistemindeki arıza nedeniyle yolda açıldı.

Boş olan kasanın açıldığını fark etmeyen sürücü, üst geçide çarptı.

Kasa kısmı, kamyondan ayrılarak, üst geçide takılı kaldı. Kamyon sürücü ise 200 metre ileride durabildi. Yolda, o sırada araç yoğunluğunun olmaması ve kamyonun boş olması, olası bir faciayı önledi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 20:02
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