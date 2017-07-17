Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul, üç yılı aşan kanlı terör örgütü DAEŞ işgalinden dokuz aylık büyük operasyonla kurtarıldı. Bazı mahalleleri tamamen enkaza dönen kentten, dehşet verici fotoğraflar geliyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı foto muhabiri Felipe Dana'ın kadrajına aldığı yıkım, inanılmaz boyutta.

Fotoğraflar, şiddetli çatışmaların yaşandığı noktalarda taş üstünde taş kalmadığını gösteriyor. Tarihi kentin son kurtarılan bölümü olan Eski Şehir, en çok yıkımın meydana geldiği yer.



Tankı kamyonun içine gizlemişler

Savaştan geriye kalanlar arasında, örgütün aylarca Irak ordu birliklerine saldırılar düzenlediği kendi imalatı bomba yüklü araçlar da var. Reuters foto muhabiri Tahir el Sudani, polis merkeiz önünde sergilenen araçların fotoğraflarını çekti.

En dikkat çekici kare, bir kamyonun içine gizlenen tankı gösteriyor. Sudani, fotoğraf altına düştüğü notta DAEŞ'in hava saldırılarından korunmak için böyle bir yola başvurduğunu aktarıyor.



Canlı bomba araçlarının içinde ise özel bölmeler bulunuyor, özellikle kurşunları engellemek için çelik levhalar kullanıldığı göze çarpıyor.



Kamp fotoğraflandı

Reuters ayrıca, geçen hafta İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün duyurduğu DAEŞ teröristlerinin ailelerinin tutulduğu kampı da bugün görüntüledi. Isabel Coles imzasını taşıyan haberin fotoğraflarında yine Tahir El Sudani imzası var.



Tellerle çevrili kampın girişinde, silahlı askerler nöbet tutuyor. Kocaları, oğulları veya kardeşleri terör örgütü safında savaşırken ölen kadınların çadır kentte tutulduğunu belirten Reuters, kampta 170 ailenin olduğunu bildiriyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu uygulamanın savaş suçu olabileceği uyarısını yapmıştı.

MUSUL'DA DÖNÜM NOKTALARI

- Büyük operasyon, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun desteğiyle 17 Ekim'de başladı.



- 1 Kasım'da DAEŞ mevzilerinde ilk gedik açıldı, Ordu birlikleri Musul'un doğusuna girdi. Terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi, "Ölene kadar savaşın" çağrısını yaptı.



- Musul'un batısından ilerleyen güçler kuzeydeki Peşmergelerle 23 Kasım'da birleşti, tamamen kuşatılan kentin Rakka ile bağlantısı kesildi.



- 8 Ocak'ta ordu birlikleri kenti ikiye bölen Dicle Nehri'ne kadar ilerledi.



- Dicle Nehri'nin doğusunda kalan tüm mahalleler 18 Ocak'ta DAEŞ'den temizlendi, terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu.



- 19 Şubat'ta kentin batı yakasını DAEŞ'den kurtarmak için ikinci operasyon başladı. - Terör elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin hilafet ilan ettiği tarihi El Nuri Camii, 21 Haziran'da militanlar tarafından havaya uçuruldu. - 29 Haziran'da Irak ordu birlikleri artık enkaza dönen El Nuri Camii külliyesini teröristlerden temizledi. - 9 Temmuz'da Musul kurtarıldı, kanlı terör örgütünün kökü elinde tuttuğu en büyük kentten kazındı.

Yeni hedef Türkmen kenti Telafer

Musul, terör örgütünün elindeki en büyük kent konumundaydı. Ekim 2016'da başlayan operasyonda son olarak Eski Şehir bölgesindeki El Nuri Camii Haziran ayı sonunda kurtarıldı. Bağdadi'nin 28 Haziran 2014'te yüzünü ilk ve son kez gösterdiği tarihi cami, 21 Haziran'da militanlarca havaya uçurulmuştu. Caminin geri alınmasıyla, operasyonun en önemli sembolik adımı atıldı.

Musul'daki zaferden sonra ordu birliklerinin yeni hedefi kentin batısındaki Telafer. Zira, Türkmen kenti Telafer, Kerkük'ün batısındaki Havice ile ülkenin Suriye sınırındaki geniş bir alan halen DAEŞ'in kontrolünde.

Büyük Musul operasyonuna ordu birliklerinin yanı sıra Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin de dahil olduğu 100 bin silahlı unsur katıldı. ABD ise hava saldırılarıyla operasyona destek verdi.

Bugüne kadar Irak güçleri 800'den fazla kayıp verdi, 5 bine yakın asker ise yaralandı. Öldürülen teröristlerin sayısı 17 bini geçti. Bu rakam, başlangıçtaki tahminleri aşıyor. Zira, operasyondan önce Musul'da 6 bin kadar DAEŞ'linin bulunduğu tahmin ediliyordu.

Kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğusundaki mahalleler Ocak 2017'de tamamen kurtarıldı. 19 Şubat'ta başlayan batı yakası operasyonu hızlı bir şekilde ilerlese de Eski Şehir'in kapısına dayanıldığında ilerleme neredeyse durdu. Ordu birlikleri, aylarca Eski Şehir'i kurtarmak için savaştı.

Topraklarının neredeyse yarısını yitirdi

DAEŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Bu yılki kayıplarıyla birlikte, bu oran neredeyse yarıya yaklaştı. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde.

Kanlı örgüt, geçen yıl Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirdi. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

DAEŞ, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, FransaParis ve İranTahran'da saldırı düzenledi. bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.