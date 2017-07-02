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Kamyonun altında kalan çocuğun burnu bile kanamadı

İstanbul Kartal'da bisiklete binen 6 yaşındaki Yusuf Baykan dengesini kaybedince yoldan geçen hafriyat kamyonunun altında kaldı. Çevredekilerin çığlıkları üzerine sürücü kamyonu durdurdu. İtfaiye ekipleri, tekerlek ile asfalt arasında sıkışan çocuğu çıkardı.

02 Temmuz 2017 Pazar 03:01
Kamyonun altında kalan çocuğun burnu bile kanamadı
Kartal'da hafriyat kamyonunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.
 
Esentepe Mahallesi Arpaçay Sokak'ta bisiklete binen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan, dengesini kaybederek, sokaktan geçen 34 MYF 25 plakalı hafriyat kamyonunun altına girdi.
 
Çevredekilerin olayı fark edip bağırmaları üzerine, ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü, aracını durdurdu. Kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkışan Baykan, hafif yaralandı.
 
Baykan'ın kurtarılması için seferber olan vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar, kamyonun yerinden hareket etmemesi için havadaki dingilin altına taş sıkıştırıp aracın arkasına iş makinesi yasladı.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Baykan, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
 
Baykan'ın sağlık durumunun çok şükür ki iyi olduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 03:01
  1. Kamyonun altında kalan çocuk burnu bile kanamadı
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