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Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bolu’da kamyonla çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emir Günenç ağır yaralandı.

01 Ağustos 2017 Salı 10:54
Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı Ankara istikametine seyir halinde olan Emrullah Gültekin idaresindeki 34 NZ 704 plakalı kamyon ile 16 yaşındaki Emir Günenç’in kullandığı 14 GB 776 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Günenç ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralı olan Emir Günenç’in ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Kazayı duyan Günenç’in yakınları kazanın olduğu yere gelmesiyle birlikte kamyon şoförü polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Motosiklet sürücüsü Emir Günenç’in sağlık durumunun ağır olması nedeniyle kazanın olduğu bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri bir süre çalışma yaptı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ağabeyini trafik kazasında kaybetmiş

Sosyal paylaşım sitesindeki sayfası üzerinden motosiklet tutkunu olduğunu gösteren fotoğraflar paylaşan Emir Günenç’in, 2012 yılında ağabeyi İshak Güneş’i trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Yine sosyal medya hesabı üzerinden, motosikletini bir başkasına satarken ‘Allah kaza bela vermeden binmek nasip etsin yeni sahibine hayırlı olsun’ yazılı fotoğraf paylaştığı görüldü.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:54
  1. Ankara
  2. Bolu
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