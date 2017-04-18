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Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, bir kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazasda 2 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:27

Kaza, İznik- Osmaneli karayolunda meydana geldi. İddialara göre, Bursa istikametine giden Hüseyin Yazıcı idaresindeki 53 DD 621 plakalı kapalı kasa kamyonet, Yeşil Çimen köy kaşağı yakınların da hatalı sollama sonrasında karşı yönden gelen İsmail Doğrul idaresindeki 16 JP 872 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından İsmail Doğrul Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada hasar gören otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırılırken jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürdürüyor.

 
EtiketlerBilecikBursaOsmaneliİznik
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:27
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