Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:17
Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Abdullah Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Mehmet Ö. (48) iaresindeki 11 DU 592 plakalı kamyonet ile Ferit T. (30) idaresindeki 11 ER 862 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile birlikte motosiklet sürücüsü ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Seyithan G. yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavileri gerçekleştirilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, gerekli cezai işlemin tatbik edildiği bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:17
  1. Bilecik
  2. Ab
  3. Bozüyük
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul polisi Alman ajanı arıyor! Yeni 'Gezi' için harekete geçtiler
    1. İstanbul polisi Alman ajanı arıyor!..
    2. Musul'un geleceği ne olacak? iktidar..
    3. Sungurlu’da buğday ekili tarla yandı
    4. Gazze'deki elektrik krizi İsrail..
    5. Onun ölümü bir devrin kapısını kapadı...
    6. Motor sürücülerine polis denetimi
    7. Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
    8. Mısır: Libya'ya müdahale etme hakkımız..
    9. Körfez'in sırt çevirdiği Katar'a..
    10. Rejim güçleri Türkmendağını vuruyor
    11. DEAŞ, Suriye-Irak sınırına saldırmaya..
    12. 6 ayda 5 bin 381 sivil öldü
    13. Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı
    14. Salgın yayılıyor.. Son iki ayda bin..
    15. Mersin polisinden kaçak sigara..
    16. Kum yığınının altında kalan çocuk can..
    17. Nusaybin’de trafik kazası: 3 yaralı
    18. Atiker Konyasporlu futbolcu,..
    19. Sungurlu kavruluyor
    20. Belediyeden kilitli parke ve blordür..
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...