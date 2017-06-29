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Kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşlı adam öldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:20
Kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşlı adam öldü

Edinilen bilgiye göre, 20 Haziran akşamı İnegöl´den İsaören’e seyir halinde olan Sercan T. idaresindeki 50 AU 016 plakalı kamyon, iddiaya göre, karanlık yolda virajda aniden önüne çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü 80 yaşındaki İdris Ergün’e çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren yaşlı adam dün hayatını kaybetti. Yaşlı adamın daha önce de kazada yaralandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:20
  1. Bursa
  2. İnegöl
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