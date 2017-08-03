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Kamyonet takla attı: 2 ağır yaralı

Samsun’da kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:13
Kamyonet takla attı: 2 ağır yaralı

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 38. kilometresi Ambarköy mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzcan Toraman (21) idaresindeki 55 GL 860 plakalı kapalı kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attıktan sonra yol ortasında ders döndü. Kazada, araç sürücüsü Oğuzcan Toraman ile yanında bulunan Özcan Çağlar (21) ağır yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun’daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:13
  1. Ordu
  2. Samsun
  3. Çarşamba
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