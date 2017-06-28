Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:14
Kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz ilçesine 36 kilometre uzaklıkta bulunan Kömürlü köyü civarında meydana geldi. Adilcevaz’dan Ağrı’nın Patnos ilçesi istikametine gitmekte olan Ali İlhan yönetimindeki 65 DS 302 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, araç içerisinde bulunan sürücünün eşi Neriman İlhan ağır yaralı olarak kaldırıldığı Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımlarıyla araçtan çıkarılan sürücü Ali İlhan ile birlikte çocukları Yasin, Mehmet Emin ve Havva İlhan ise ambulanslarla Adilcevaz ve Erciş’teki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:14
  1. Ağrı
  2. Patnos
  3. Bitlis
  4. Erciş
  5. Adilcevaz
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kağızman’da silahlı kavga: 2 yaralı
    1. Kağızman’da silahlı kavga: 2 yaralı
    2. Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye..
    3. Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi!
    4. Tatvan’da “Şehit Anıtı” açıldı
    5. Destici'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dış..
    6. Şahinbey Belediyesi'nin parkları doldu..
    7. Çanakkale’de bayram sonrası araç..
    8. Mardin’de ağaçlık alanda yangın
    9. Rusya'dan Beyaz Saray'a kimyasal silah..
    10. Otomobil istinat duvarından uçtu: 2..
    11. İran'dan ABD'ye: Ateşle oynama!
    12. Tesla'yla kapışmak isteyen Porsche..
    13. Bastonun içine gizleyip getirdi,..
    14. Siirt’te silah ve mühimmat ele geçirildi
    15. Suriyeli kardeşlerin motosiklet..
    16. Eyüp’te haşere ile mücadele devam ediyor
    17. Ukrayna'dan siber saldırı açıklaması
    18. Düzce’de binlerce uyuşturucu hap ele..
    19. Motosiklete 6 kişi bindiren sürücüye..
    20. Batman’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi