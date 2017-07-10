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Kamyonet kız öğrencilerin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Bursa’da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlik için Diyarbakır'dan gelen öğrenci kafilesinin yolda mola verdiği sırada arkadan gelen kamyonet öğrencilerin arasına daldı. Olayda 2 kız öğrenci öldü 16 kişi yaralandı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:55
Kamyonet kız öğrencilerin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolu üzerinde Bursa istikametinde Gemlik gişelerine yakın noktada meydana geldi. 

İddiaya göre Diyanet İşleri başkanlığının bir etkinliğine katılmak Diyarbakır ilinden gelen 91 kız öğrenci 3 öğretmen uçakla Sabiha Gökçen Havaalanına geldi. Oradan 2 otobüsle Bursa’ya gelmek üzere yola çıkan otobüsler Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolu üzerinde Bursa istikametinde Gemlik gişelerine yakın noktada öğrencilerin mide bulantısı şikayeti üzerine yol kenarında durdu. Otobüslerden inen öğrenciler hava almak için dışarıda bulundukları sırada arkadan gelen kamyonet, emniyet şeridinde bekleyen öğrencilerin arasına daldı. Kaza sonucu çok sayıda kız öğrenci yaralanırken Edanur Yıldız(13) ve Semanur Tekinhatun(13) hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Sedrettin Eroy’un da aralarında bulunduğu çok sayıda yaralı çevre ilçelerin hastanelerine kaldırıldı. Yaralı kız öğrencilerden 4’ünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine giden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için seferber oldu. Savcılık olayla ilgili olarak otobüs şoförleri Hakan Taşpınar ve Kaan Selvi hakkında gözaltı kararı aldı.

Kaza sonrası otobanda çevre güvenliğini sağlayan polis ekipleri yolu tek şeride düşürdü. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:55
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