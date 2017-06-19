Kamyonet kasasında sahur yapıyorlar

Ramazan ayında vatandaşların karanlıkta kalmaması için yoğun çalışma yürüten Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, çoğu zaman arızalara müdahale ettikleri kamyonetin kasasına kurdukları sofrada sahur yapıyor.

Van'da 366 personel ve 57 araçla hizmet veren VEDAŞ ekipleri, gece gündüz demeden kilometrelerce yol katederek arızalara müdahale ediyor.

Kent merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerdeki mahallelerde yaşanan arızaları gideren ekipler, elektrik nakil hatlarındaki aksaklıklara kısa zamanda müdahale ederek vatandaşların karanlıkta kalmasını engelliyor.

Ramazan ayında da gece gündüz vatandaşlara hizmet veren VEDAŞ ekipleri, günün sonunda kamyonetlerin kasasına kurdukları sahur sofrasında bir araya geliyor.

"Bakım, onarım çalışmalarını günün 24 saati sürdürüyoruz"

VEDAŞ İl Müdürü Beytullah Özbayram, ramazan ayında vatandaşların mağdur olmaması için arıza giderme ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Tüketicilere kesintisiz ve kaliteli elektrik sağlamak amacıyla çalıştıklarını anlatan Özbayram, aydınlatma çalışmalarını önemsediklerini bildirdi.

Evlerin, cadde ve sokakların hep aydınlık kalması için ekiplerin nöbet sistemine göre hizmet verdiğini dile getiren Özbayram, "Vatandaşlarımızın enerji kesintilerine maruz kalmaması için bakım ve onarım çalışmalarını günün 24 saati sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın teravih namazlarını rahat kılması ve sahurda karanlıkta kalmaması için ekiplerimizle beraber yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Bu şekilde vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde ibadetlerini yapmalarını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Arıza giderme ekibinden Talip Tarakçı da, ramazanda vatandaşların ibadetlerinde aksaklık yaşamaması için gece saatlerinde de mesai yaptıklarını söyledi.