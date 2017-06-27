Kamyonet devrildi: 4 yaralı

Kaza, gece geç saatlerde Gölbaşı- Adıyaman Karayolu'nun 17'nci kilometresindeki Güneykaş Köyü yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı ilçe merkezi yönüne ilerleyen Celal Bölükbaşı yönetimindeki 06 HA 1439 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Celal Bölükbaşı ile yanında bulunan Mehmet Tiryakiler, Gülay Hnidia ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı.