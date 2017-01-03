Kamyonet çarpan kadın acı içinde ambulans bekledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı at arabasından düşen kadın yaralandı.

Kamyonet çarpan kadın acı içinde ambulans bekledi
Eklenme: 03 Ocak 2017, 13:22
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Bursa'da, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, Ayşe Yeksekyeksen'in kullandığı at arabasına çarparak kaçtı.

ACILAR İÇİNDE AMBULANS BEKLEDİ

Kaza sonrası at arabasında maddi hasar meydana gelirken, arabanın üzerinde düşen Ayşe Eğli yaralanırken, sürücü Ayşe Yeksekyeksen ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından kaldırıma oturup acı içinde ambulans bekleyen Ayşe Eğli'yi arkadaşı teskin etmeye çalıştı.

SÜRÜCÜ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

 
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