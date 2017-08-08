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Kamyondaki tomruklar otomobilin üzerine devrildi: 8 yaralı

Kütahya’da, seyir halinde olan kamyonun kasasındaki tomrukların bir otomobilin üzerine düşmesi sonucu 4’ü ağır 8 kişi yaralandı.

08 Ağustos 2017 Salı 21:25
Kamyondaki tomruklar otomobilin üzerine devrildi: 8 yaralı

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 43 NS 099 plakalı tomruk yüklü kamyon, refüje devrildi.

Kamyonun kasasındaki tomruklar, o sırada karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 EE 758 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada, otomobilde bulunan 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:25
  1. Kütahya
  2. Evliya Çelebi
  3. Dumlupınar
  4. Tavşanlı
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