Kamyondaki tomruklar otomobilin üzerine devrildi: 8 yaralı

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 43 NS 099 plakalı tomruk yüklü kamyon, refüje devrildi.

Kamyonun kasasındaki tomruklar, o sırada karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 EE 758 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada, otomobilde bulunan 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.