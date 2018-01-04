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Kamyon yüklü TIR üst geçide çarptı

Ankara'da dorsesinde kamyon taşıyan TIR, Bağdat Caddesi'nden geçerken yaya üst geçidine çarptı. Çarpışma sonucu TIR'ın üzerindeki kamyon yola devrildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:40
Kamyon yüklü TIR üst geçide çarptı

Olay, öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Dorsesinde kamyon taşıyan Murat K. yönetimindeki 48 JN 420 plakalı TIR, yaya üst geçidinin altından geçmek isterken yükseklik sınırına takıldı.

TIR'ın üst geçide çarpması sonucu, dorsesindeki kamyon yola devrildi. TIR daha sonra yol kenarında park halinde bulunan 06 LB 160 plakalı minibüse çarptı. Kamyonun yola devrilmesi nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatılırken, TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yola devrilen kamyon çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:40
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