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Kamyon şarampole uçtu : 1 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma-Çanakkale Karayolu’nun Merinos Kavşağı’nda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. 16 GD 303 plakalı kamyon ile seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu aracın hakimiyetini kaybeden Erhan Özkul şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar araçlarını durdurarak Özkul’un yardımına koştu. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaralı halde bulunan Özkul’u araçtan çıkararak 112 Acil Sağlık Ekipleri’ne teslim etti. Hastaneye kaldırılan Özkul’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:32
Kamyon şarampole uçtu : 1 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma-Çanakkale Karayolu’nun Merinos Kavşağı’nda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. 16 GD 303 plakalı kamyon ile seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu aracın hakimiyetini kaybeden Erhan Özkul şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar araçlarını durdurarak Özkul’un yardımına koştu. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaralı halde bulunan Özkul’u araçtan çıkararak 112 Acil Sağlık Ekipleri’ne teslim etti. Hastaneye kaldırılan Özkul’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:32
  1. Balıkesir
  2. Çanakkale
  3. Çan
  4. Merinos
  5. Bandırma
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