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Kamyon kasasında yakalandılar! 178 kişi...

Erzincan'da polis ekiplerinin durdurduğu bir kamyonun kasasında yabancı uyruklu 3'ü çocuk 178 kaçak göçmen yakalandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 12:20
Kamyon kasasında yakalandılar! 178 kişi...

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarını önlemek ve suça karışanları yakalamak amacıyla Erzincan-Erzurum kara yolunda yaptığı yol uygulaması sırasında daha önce hayvan sevkiyatı için kullanıldığı tespit edilen Nevzat S. yönetimindeki kamyonu durdurdu.

Kamyonda arama yapan ekipler, hayvan sevkiyatında kullanıldığı için 2 katlı olarak düzenlenen kasada Afganistan ve Pakistan uyruklu 3'ü çocuk 178 kaçak göçmeni yakaladı.

Araçtan indirilen yabancı uyruklular, polislerce çağrılan otobüslere konularak kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait spor salonuna götürüldü.

AA'nın haberine göre, bu kişilerin daha sonra işlemleri için Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Kamyon sürücüsü Nevzat S. de gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaçak göçmenlerin İran üzerinden yasal olmayan yollarla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelip para vererek anlaştıkları Nevzat S. tarafından İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkartıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 12:20
  1. Erzincan
  2. kaçak göçmenler

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