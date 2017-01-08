Kamyon İsrail askerlerinin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Kudüs'te işgalci İsrail askerlerine yönelik kamyonlu eylemde 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Şoförün de vurulduğu öğrenildi.

Kamyon İsrail askerlerinin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Eklenme: 08 Ocak 2017, 17:53
Bu haber 9.747 kez okundu

Doğu Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında, bir kişinin askerlerin bulunduğu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 İsrail askerinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polis sözcüsü Luba Samri yaptığı yazılı açıklamada, Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında, kamyonla düzenlenen saldırıda 4 İsrail askerinin öldüğünü, çoğu asker 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Samri ayrıca, olayın failinin öldürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, İsrail Kızıl Davud Yıldızı da yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Olayın ardından yayın yasağı getirilirken, failin kimliğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



 
EtiketlerİsrailkudüsOrtadoğu HaberleriTerör devleti İsrailİsrail askerlerine saldırı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.