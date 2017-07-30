Kamyon ile pikap çarpıştı: 1 ağır 4 yaralı

Kaza gece saatlerinde, Çaydeğirmeni Beldesi yakınlarında meydana geldi. 57 yaşındaki Şaban Çakal idaresindeki 05 DJ 414 plakalı pikap otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 67 NA 715 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle araç sürücüsü Şaban Çakal, oğlu Cem Çakal, gelini Bahtegül Çakal ve Jennet Nurmatova araç içerisinde sıkıştılar. İhbar üzerine olay yerine gelen Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Suüstü Arama Kurtarma ekipleri araçta sıkışan yaralıları yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden kurtarıldılar.

Ambulanslar ile yaralılar Şaban Çakal ve Jennet Nurmatova, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine, Cem Çakal ve Bahtegül Çakal, ise Bülent Ecevit Üniversitesi Uygumla ve Araştırma Merkezine kaldırıldılar.

Kazada, araç sürücüsü Şaban Çakal’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.