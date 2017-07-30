Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kamyon ile pikap çarpıştı: 1 ağır 4 yaralı

Zonguldak’ın Devrek İlçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi yakınlarında meydana gelen kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 09:51
Kamyon ile pikap çarpıştı: 1 ağır 4 yaralı

Kaza gece saatlerinde, Çaydeğirmeni Beldesi yakınlarında meydana geldi. 57 yaşındaki Şaban Çakal idaresindeki 05 DJ 414 plakalı pikap otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 67 NA 715 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle araç sürücüsü Şaban Çakal, oğlu Cem Çakal, gelini Bahtegül Çakal ve Jennet Nurmatova araç içerisinde sıkıştılar. İhbar üzerine olay yerine gelen Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Suüstü Arama Kurtarma ekipleri araçta sıkışan yaralıları yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden kurtarıldılar.

Ambulanslar ile yaralılar Şaban Çakal ve Jennet Nurmatova, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine, Cem Çakal ve Bahtegül Çakal, ise Bülent Ecevit Üniversitesi Uygumla ve Araştırma Merkezine kaldırıldılar.

Kazada, araç sürücüsü Şaban Çakal’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 09:51
  1. Zonguldak
  2. Atatürk
  3. Bülent Ecevit Üniversitesi
  4. Bülent Ecevit
  5. Devrek
  6. Çaydeğirmeni
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kum yüklü kamyon ve servis minibüsü devrildi: 9 yaralı
    1. Kum yüklü kamyon ve servis minibüsü..
    2. FETÖ operasyonunda bir ilk!
    3. Denizli’de motosiklet kazası: 1 yaralı
    4. Şiddetli fırtına pazar yerini bu hale..
    5. Ganalı yıldız 10 kilo zeytinyağı..
    6. Spartak Moskova Roman Neustadter'i..
    7. Resmi plakalı araçların denetimi..
    8. TEM'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2..
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan hızlı..
    10. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
    11. Kahramanmaraş’ta gelinlik fiyatları..
    12. 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
    13. Kızkalesi'nde turist yoğunluğu
    14. Pasinler’de orman yangını
    15. Köy yolları sıcak asfalta kavuşuyor
    16. Hurmacı, Akhisar’da kalıyor
    17. ABD polisi sokaklarda silah topluyor
    18. Karabuğday hasadı çiftçinin yüzünü..
    19. Emekliye zam planı
    20. Konya'da 300 kök Hint keneviri bulunan..
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi