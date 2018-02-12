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Kamuya 56 bin personel alınacak

Kamuda çalışmak isteyen yüzbinlerce kişinin merakla beklediği işçi alımları, artık İŞKUR üzerinden yapılacak.

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:00
Kamuya 56 bin personel alınacak

Yeni sistemle birlikte daha önce taşeron firmalar üzerinden yapılan işçi alımlarında, artık başta bakanlıklar olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, yeni adıyla 'kamu işçisi' statüsündeki alımları İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek.

Sabah'taki habere göre, ilk alımı ise Sağlık Bakanlığı yapacak. İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlara yapılacak işçi alımlarına yoğun başvuru olması bekleniyor.

Alımların KPSS puanı ile yapılması beklenirken, her bir pozisyon içinde de ayrı başvuru şartı aranacak. Buna göre ilk aşamada alım yapılacak ilgili pozisyonun 3 katı kadar aday, KPSS puan sırasına göre seçilecek.

İkinci aşamada ise bu adaylar arasında sözlü sınavla söz konusu pozisyondaki işe en liyakatli adayların seçilmesi sağlanacak.
 
10 BİN DOKTOR ALINACAK
 
Sağlık Bakanlığı bu yıl 19 bini kamu işçisi statüsünde olmak üzere toplam 56 bin personel alacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Şu anda bizim döneme ait kuralarımızın sonucu, yani Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az.

Onlar da güvenlik soruşturmaları bittiğinde atanıyor. 2018'de 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli ile 19 bin işçi alınacak. Doktorlar mecburi hizmet olduğu için, hemen kadroya alınıyor. Yaklaşık 10 bin civarında doktor alınacak" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 10:00
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