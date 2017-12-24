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'Kamuya 110 bin memur alınacak'

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım kamuya 110 bin personel alınacağını açıkladı.

24 Aralık 2017 Pazar 18:18
'Kamuya 110 bin memur alınacak'

Başbakan Binali Yıldırım, "2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı'na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin, Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek." dedi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 18:18
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