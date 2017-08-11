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Kamuoyuna duyuru!

Dün akşam sitemizden yayınlanan “PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi” başlıklı haberde, serverımızdan kaynaklanan teknik bir problem nedeniyle sitenin fotoğraf arşivinde yer alan ancak haberle ilişkisi olmayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın fotoğrafı yer almıştır.

11 Ağustos 2017 Cuma 10:23
Kamuoyuna duyuru!

Dün akşam saatlerinde internet sitemizden yayınlanan “PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi” başlıklı haberde, serverımızda yaşanan teknik bir problem nedeniyle sitemizde yer alan “Başkan Hasan Can Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor” başlıklı haberin site arşivinde bulunan fotoğrafı ile yayınlanmıştır. Problemin tespit edilmesi üzerine teknik ekibimiz gerekeni yaparak habere anında müdahale etmiştir.

Söz konusu fotoğraf daha önce aşağıda yayınlanan haberle birlikte sitemizde yayınlanmış ve internet fotoğraf arşivimize eklenmiştir. Fotoğrafın “PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi” başlıklı haberle birlikte kullanılması server kaynaklı teknik problem sonucu gerçekleşmiştir.

Yaşanan bu teknik problemden dolayı üzüntü duyduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 10:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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