Kamuoyuna duyuru!

Dün akşam saatlerinde internet sitemizden yayınlanan “PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi” başlıklı haberde, serverımızda yaşanan teknik bir problem nedeniyle sitemizde yer alan “Başkan Hasan Can Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor” başlıklı haberin site arşivinde bulunan fotoğrafı ile yayınlanmıştır. Problemin tespit edilmesi üzerine teknik ekibimiz gerekeni yaparak habere anında müdahale etmiştir.

Söz konusu fotoğraf daha önce aşağıda yayınlanan haberle birlikte sitemizde yayınlanmış ve internet fotoğraf arşivimize eklenmiştir. Fotoğrafın “PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi” başlıklı haberle birlikte kullanılması server kaynaklı teknik problem sonucu gerçekleşmiştir.

Yaşanan bu teknik problemden dolayı üzüntü duyduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.